L’agente di Camavinga ha rivelato che il gioiellino del Renens potrebbe giocare in Premier League il prossimo anno

L’agente di Camavinga, Jonathan Barnett, ha rilasciato un’intervista al The Athletic. Le sue parole sul centrocampista del Rennes, accostato anche al calciomercato Juve.

«Potrebbe giocare già il prossimo anno in Premier League. Ha un carattere incredibilmente forte. Non è il diciottenne medio. Giocare davanti a 100.000 persone non lo spaventerà. È un ragazzo adorabile e penso che diventerà un top player».