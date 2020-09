Agente Cistana: «Interessa a Napoli e Lazio»

Il procuratore di Andrea Cistana ha confermato l’interesse di Napoli e Lazio nei confronti del difensore del Brescia

Giuseppe Galli, agente di Andrea Cistana, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del futuro del difensore del Brescia.

SERIE B – «Mi auguro di no però lui è del Brescia. Perinetti? Anche lui ha un presidente non facile, il calcio lo capisce e lo sa fare, non è semplice».

NAPOLI – «Sinceramente non mi è mai arrivato nulla, qualcuno ha pure scritto che io avevo allontanato il club ma il Napoli non ha mai chiamato. Giuntoli lo stima ma non c’è mai stata una trattativa o una chiamata al Brescia. Lui è un profilo adatto a tante squadre, perché sa giocare anche a pallone visto che non butta mai via la palla. Quando stava bene è stato uno dei calciatori emergenti più interessanti. Il Napoli è una grande squadra ma il giocatore potrebbe interessare anche ad altre, per esempio alla Lazio. Chi lo prende fa un investimento, non butta via soldi: può solo prendere valore».