Ag. Di Lorenzo: «Fossi nel Napoli lo venderei. Cifre? Ecco quale è la cifra giusta»

L’Agente di Di Lorenzo, Marco Giuffredi, ha parlato a Radio Punto Nuovo sul futuro del suo terzino al Napoli. Le sue parole:

CESSIONE DI LORENZO – «Vista l’età di Di Lorenzo, sono sempre per venderli questi giocatori dovessero arrivare offerte importanti. Fossi nel Napoli lo venderei. Abbiamo l’esempio di Allan e di Hysaj negli anni precedenti che non sono stati venduti per poi restare con l’amaro in bocca. Perché poi uno è andato via a parametro zero e un altro a cifre minori rispetto al passato. Cifre? Secondo me può valere minimo 25-30 milioni. Futuro? L’Atletico Madrid è sempre stato interessato. Quindi di offerte potrebbero arrivarne. Devi però avere il pensiero di venderlo, altrimenti è inutile stare lì a parlare».