Agente Giaccherini: «Con l’Hellas Verona zero contatti»

L’Hellas Verona interessato a Emanuele Giaccherini? Non secondo l’agente del giocatore che smentisce tutto a Radio Marte

Si vociferava nelle settimane passate che l’Hellas Verona avesse messo nel mirino Emanuele Giaccherini per la prossima stagione. Fulvio Valcareggi, agente del giocatore, ha smentito fermamente a Radio Marte.

«Giaccherini resta al Chievo, con l’Hellas non c’è nulla. Tutto è possibile, che resti o che vada via, diciamo che è tutto al 50%. Under 21? Di Biagio non è stato un fallimento, peccato perchè è un bravo allenatore ma gli insuccessi si pagano e lascerà»