Agente Hakimi: «Giuntoli voleva portarlo al Napoli. In futuro...»

L’agente di Achraf Hakimi ha parlato dell’esterno dell’Inter a Calcio Napoli 24 Live: le sue dichiarazioni

Alejandro Caimano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato dell’esterno dell’Inter a Calcio Napoli 24 live. Le sue parole.

«La carriera di Achraf? Ormai si conosce tutto di lui, è cresciuto nella cantera del Real Madrid prima di andare al Borussia Dortmund e poi all’Inter in base alla volontà di giocare da titolare. Il mancato trasferimento al Napoli? È vero, Cristiano Giuntoli è un grande direttore sportivo e prima del passaggio al Borussia Dortmund fece di tutto per portare in azzurro Hakimi e Borja Mayoral. Nel calcio può accadere di tutto, ma l’accordo non si trovò anche se il Napoli fece di tutto per portarli in rosa. Alla fine andò al Borussia Dortmund. Poi in futuro, perchè no?».