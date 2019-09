L’agente di Reca, Marcin Kubacki, ha commentato il trasferimento dell’esterno mancino dall’Atalanta alla Spal

Marcin Kubacki, agente fra gli altri di Arkadiusz Reca, ha parlato a Tuttomercatoweb del trasferimento che ha visto il suo assistito lasciare l’Atalanta per la Spal.

Ecco le sue parole: «Per l’infortunio di Fares, la SPAL aveva bisogno di un ragazzo sulla fascia sinistra. Conoscevano bene Reca, l’interesse è stato chiaro. Con Semplici ha uno schema perfetto per lui, come con Gasperini. Può essere la squadra ideale per lui, mi aspetto di vederlo giocare il più possibile».