Agente Rodriguez: «Grande rapporto con Gattuso. Rinnovo? Si vedrà»

Le parole del procuratore di Ricardo Rodriguez ai microfoni del Corriere dello Sport per fare il punto sulla crescita del terzino del Milan

Ricardo Rodriguez è ormai un punto fermo della retroguardia del Milan di Gennaro Gattuso. Nonostante le diverse richieste dei club esteri in estate il terzino è rimasto alla corte rossonera. Quest’oggi il suo procuratore Gianluca Di Domenico ha svelato ai microfoni del Corriere dello Sport la crescita dell’ex Wolfsburg dopo il primo anno di rodaggio in Serie A: «Sta facendo delle prestazioni di alto livello perché gli è servito adeguarsi un po’ al campionato italiano. La Serie A è difficilissima e quasi tutti quelli che arrivano dall’estero hanno inizialmente problemi, come ad esempio Andrè Silva».

Prosegue l’agente, parlando del rapporto del terzino con l’allenatore del Milan: «Ricardo ha grande rispetto professionale verso Gattuso, il mister è sempre disponibile e nel calcio penso che sia una persona unica. Ama i suoi ragazzi e per loro farebbe di tutto. Questo i giocatori lo percepiscono, è una cosa rara e tutti lo apprezzano. Era stato preso al Milan perché uno dei migliori terzini d’Europa. Sono sicuro che Rodriguez dimostrerà di essere uno dei più forti esterni della Serie A. Ricardo per il suo modo disciplinato di giocare in fase difensiva si fa molto apprezzare, riesce sempre a trovare una soluzione nei passaggi, anche quando è sotto pressione sbaglia poco».

Conclude infine l’agente parlando del rapporto professionale tra Ricardo Rodriguez ed il Milan: «Vuole tenersi stretto il Milan, qui è molto felice. Rinnovo? L’importante è fare una grande stagione, e poi in futuro si vedrà».