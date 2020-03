Agente Rugani: «Tampone Rugani? Fanno fede i comunicati Juve»

Il commento di Davide Torchia, agente di Rugani, sulle polemiche sulla data del tampone per il Coronavirus del difensore della Juve

Intervenuto a Radio Marte, il procuratore Davide Torchia ha parlato del suo assistito Daniele Rugani, risultato positivo al test del tampone per il Coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni.

DATA TAMPONE – «Non voglio entrare in queste questioni. Dico solo che le comunicazioni ufficiali alle quali bisogna attenersi sono quelle della Juventus. L’importante è che il ragazzo stia bene. Né io né nessun altro può fare comunicazioni da ritenere ufficiali. Sento Rugani tutti i giorni, ha avuto solo qualche linea di febbre, da allora nessun altro sintomo. Sta facendo un po’ di allenamento a casa. Quando è successo il tutto, è stato molto responsabile: aveva avuto solo decimi e per poco tempo, ed era pronto anche ad allenarsi, ma lo ha comunicato alla società e gli è stato fatto il tampone. Grazie al suo essere coscienzioso si è potuta evitare una situazione più grave».

GUARIGIONE – «L’iter dovrebbe essere questo: i medici decideranno quando sarà finita la sua quarantena, tra le due e le tre settimane, precisamente non saprei perché non sono un medico. Dopodiché faranno ulteriori controlli e infine il tampone per decretare se il ragazzo è negativo. Cambia poco, glielo dico sempre, perché tanto siamo tutti in quarantena».