Agente Vidal: «Conte lo chiama spesso. La Juve lo attrae»

L’entourage di Arturo Vidal rivela che il cileno sarebbe attratto dall’idea di tornare alla Juventus. Attenzione all’Inter

Arturo Vidal sembra sempre più diretto verso l’addio al Barcellona. Sul cileno c’è forte l’interesse dell’Inter, ma le ultime notizie che arrivano proprio dal Cile fanno capire come il giocatore preferisca la destinazione Juventus. Al quotidiano La Cuarta, un membro dell’entourage del centrocampista ha parlato così.

«Antonio Conte lo ha chiamato varie volte per cercare di convincerlo però Vidal vuole essere sicuro di fare qualcosa in grande in Champions prima di dare una risposta. Quello che lo attrae però è l’idea di tornare alla Juve. Da un lato c’è la possibilità di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo e provare a vincere la Champions League. Dall’altra il fatto che torni a casa, dove tutti lo conoscono».