Agnelli: «Sono arrabbiato e provo vergogna. Allegri resta…». Le parole del presidente bianconero dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa

Andrea Agnelli ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita del match tra Maccabi Haifa e Juventus. Ecco le parole del presidente bianconero:

LA SERATA PIU’ BRUTTA ALLA JUVE – «Oggi è una serata difficile, ma è un periodo difficile. Va analizzato nel suo contesto ed è uno dei più difficile. Sono qua per assumermi le responsabilità ma provo vergogna per ciò che sta succedendo. Sono arrabbiato, ma il calcio è uno sport di squadra. Si vince e si perde in 11, si gioca in 11 e da questo principio dovremo ripartire».

RIPARTIRE DA ALLEGRI – «Assolutamente. In una situazione come questa, non è questione di un uomo, di un giocatore, di un dottore o fisioterapista. E’ questione di gruppo, dobbiamo ripartire da questo. Abbiamo 9 partite in 30 giorni, posizionarci bene e una seconda parte di stagione in cui dovremo essere protagonisti».

