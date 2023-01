Aguero zittisce Ibrahimovic: «La Svezia al Mondiale nemmeno c’era»

Sergio Aguero risponde alle accuse di Zlatan Ibrahimovic verso i giocatori dell’Argentina: le dichiarazioni del Kun

Sulla provocazione fatta da Ibrahimovic verso i giocatori dell’Argentina, Sergio Aguero ha così risposto in una diretta su Twitch.

LE PAROLE – «Ibrahimovic? Hai litigato con Guardiola, motivo per cui ti ha venduto al Barcellona. Quindi prima guarda come ti sei comportato tu in carriera. Mi ricordo che giocavamo contro lo United quando ero il City, io ero in panchina e tu facevi interventi duri, contestavi l’arbitro. Sei sempre stato il primo a comportarti male. Qualche tuffo, un colpo che mi ricordo che hai dato a qualcuno in MLS con i Galaxy e poi hai fatto finta di essere colpito anche tu. Per te questo è comportarsi bene? Pensa ai tuoi giocatori che oggi non sono andati al Mondiale».