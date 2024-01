AIA, Trefoloni: «Bastoni-Duda? La spinta andava sanzionata...»

Matteo Trefoloni, responsabile tecnico dell’AIA, ha parlato ai microfoni di Open Var del contatto tra Bastoni e Duda

Matteo Trefoloni, responsabile tecnico dell’AIA, ha parlato ai microfoni di Open Var del contatto tra Bastoni e Duda in Inter-Verona. Ecco le sue dichiarazioni.

BASTONI-DUDA – «E’ un contatto cercato e ha il movimento del braccio verso l’avversario: è una spinta che andava sanzionata con una punizione a favore del Verona. Il passaggio centrale è legato ad una serie di elementi: nella lettura dell’episodio c’è una fase in cui il VAR dice di fischiare, ma l’arbitro in quel momento non sente».