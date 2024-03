Ajax, crollo in Conference. Van Hanegem non le manda a dire

Conference League, crolla l’Ajax contro l’Aston Villa in Europa. Le polemiche non si sprecano dopo il poker rifilato

A 80 anni, Willem Van Hanegem, grande centrocampista olandese, non le manda a dire. Pertanto, dopo l’ennesima disfatta dell’Ajax in questa stagione, con il 4-0 incassato dall’Aston Villa e la conseguente eliminazione dalla Conference League, è intervenuto duramente sul podcast AD Willem&Wessel dell’Algemeen Dagblad.

Ha accusato i tifosi dei lancieri di essere troppo inclini a giudizi positivi sui giovani della squadra, salvo poi buttarli giù dalla torre. Ha salvato la stagione di Jorrel Hato e ha accusato il portiere Ramaj per come interpreta il ruolo: «Sai in cosa è bravo? Nell’hockey su ghiaccio! È sempre in spaccata con le gambe e si tuffa ovunque». Infine, ritiene positiva la stagione di Brian Brobbey, ma non approva la scelta di Van’t Schip improntata a uno schieramento troppo difensivo e lo ha invitato apertamente a fare qualcosa di diverso: «Non capisco perché giochino con cinque uomini dietro. Torna a giocare a calcio, amico»