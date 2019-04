Poco prima dell’inizio di Ajax-Juventus uno dei bambini in campo guarda estasiato Cristiano Ronaldo pochissimo distante: il portoghese, notandolo, lo accarezza divertito

Un gesto di infinita tenerezza quello regalato ieri da Cristiano Ronaldo proprio nei minuti antecedenti all’inizio di Ajax-Juventus. Il portoghese, schierato in campo come il resto della squadra durante l’inno della Champions League, si è infatti accorto della presenza alla sua destra di uno dei bambini che accompagnano le squadre in campo. Il piccolo, posizionato davanti a Leonardo Bonucci, ha preso a guardare con ammirazione ed insieme enorme stupore CR7, come a chiedersi se fosse vero di essere così vicino a lui.

Ronaldo, autore pure ieri di una prestazione incredibile, accortosi dello sguardo del bambino gli ha stampato prima un sorriso e quindi, successivamente, una carezza. Immagini ben diverse da quelle di poco dopo quando, Ronaldo, esultando per il gol appena segnato, si è trovato vicino un altro tifoso, intruso e decisamente più adulto.