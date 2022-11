Domenica alle 16:15 su Mola torna Ajax-Psv, il De Topper deciderà la capolista dell’Eredivisie. Dopo 4 mesi le due big d’Olanda si sfidano in una gara che si preannuncia diversa

Tornate indietro, andate al 30 luglio. Era sempre Ajax-Psv. Passano i mesi, cambiano gli scenari, ma il De Topper è sempre il De Topper. La sfida più importante d’Olanda è pronta a tornare sul rettangolo verde (potrete vedere la gara gratis su Mola dalle 16:15 con un ricco prepartita). Eppure rispetto a quel 30 luglio sembra una partita diversa.

All’epoca, già perché sembrano epoche fa, erano due squadre in fase embrionale che dovevano ancora conoscersi. Entrambe hanno cambiato allenatori e giocatori. I lancieri avevano ancora Antony in rosa, ma mancavano ancora molte certezze alla squadra di Schreuder. Così non solo i biancorossi hanno perso la Johan Cruijff Schaal (la supercoppa d’Olanda), ma hanno anche incontrato qualche difficoltà di troppo tra campionato e Champions League. Poi la ripresa. La quadra è stata trovata in fretta e così l’Ajax è tornata in fretta da sola in vetta all’Eredivisie.

Discorso diverso per il Psv, quasi l’esatto opposto. Goleade a non finire a inizio stagione, poi pian piano sono comparse le difficoltà. Il talento di Gakpo si accende di continuo, ma quello di Xavi Simons lo fa a intermittenza. Van Nistelrooij alla prima da allenatore sta tenendo comunque i Boeren al secondo posto e ora vuole prendersi la vetta. Il ritorno di Noni Madueke ha dato anche una scossa in più (come si è visto nell’ultima gara di campionato) e ora il reparto offensivo è al completo. Vincere il De Topper permetterebbe al Psv di ritrovare la vetta, scavalcando l’Ajax in attesa che i lancieri recuperino la partita in meno. Altrimenti – proprio perché i ragazzi di Schreuder hanno ancora una gara da giocare – sarà fuga Ajax.