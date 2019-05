Ajax-Tottenham streaming tv e probabili formazioni: dove vederla

Ajax-Tottenham dove vederla in streaming, diretta tv e probabili formazioni: semifinale di ritorno della Champions League 2018/2019

Ajax-Tottenham streaming tv e probabili formazioni: dove vedere la semifinale di ritorno della Champions League 2018/2019. Mercoledì 8 maggio alle ore 21, alla ‘Johan Cruijff ArenA’ di Amsterdam, l’Ajax di Erik ten Hag ospita gli ‘Spurs’ di Mauricio Pochettino nella gara che stabilirà la seconda finalista della competizione. Nella partita d’andata, giocata la scorsa settimana a Londra, vittoria olandese col risultato di 1 a 0 grazie alla rete di van de Beek. ‘Lancieri’ con due risultati su tre per la qualificazione.

Alla squadra inglese invece, servirà vincere con almeno due reti segnate. In caso di 0-1 finale si procederà ai tempi supplementari e con eventuale perduranza del risultato, ai calci di rigore. Chi avrà la meglio sfiderà il Liverpool nella finale in programma sabato 1° giugno al ‘Wanda Metropolitano’ di Madrid.

Ajax-Tottenham in Streaming e Diretta TV

Ajax-Tottenham sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e per gli abbonati, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box), Sky Sport Football (203) e anche in pay per view su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite le app RaiPlay e Sky Go (per abbonati).

Per chi ha sottoscritto l’abbonamento anche su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà poi possibile seguire la partita in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio prepartita.

Ajax-Tottenham

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: mercoledì 8 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in diretta tv e streaming: Rai 1 – Sky Sport – RaiPlay – Sky Go

Stadio: Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Ajax-Tottenham, probabili formazioni

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Blind, de Ligt, Tagliafico; van de Beek, de Jong, Schöne; Ziyech, Tadić, Neres.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Wanyama; Alli, Eriksen, Moura; Son.