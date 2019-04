Il giocatore ceco del club turco dell’Alanyaspor Josef Sural è deceduto a seguito di un incidente stadale. L’attaccante si trovava a bordo di un autobus con altri sei compagni

Lutto nel calcio turco: è deceduto nella notte l’attaccante ceco dell’Alanyaspor, club della Super Lig, Josef Sural. Il giocatore, che avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 30 maggio, sarebbe stato coinvolto in un incidente a bordo di un autobus di ritorno dalla trasferta pareggiata per 1 a 1 contro il Kayserispor. Sural, insieme ad altri sei compagni di squadra, aveva noleggiato il mezzo per fare ritorno a casa, ma a 5 kilometri circa da Alanya sarebbe avvenuto uno schianto.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali probabile un colpo di sonno di uno dei due autisti incaricati per il viaggio, ma si vagliano ancora altre ipotesi. Ricoverato di urgenza, Sural – le cui condizioni sono parse da subito molto gravi – è stato sottoposto ad una operazione chirurgica disperata che però non è servita a salvargli la vita. Ferite invece non gravi per gli altri calciatori trasportati sull’autobus Papiss Cisse, Steven Caulker, Djalma Campos, Baiano, Welinton e Isaac Sackey. Sural era arrivato in Turchia dallo Sparta Praga appena a gennaio, con la Repubblica Ceca aveva giocato diciotto partite collezionando un gol.