Mulazzi, il padre in esclusiva a Juventusnews24: «Il suo percorso con la Next Gen parte da molto lontano; ecco la sua qualità migliore»

Alberto Mulazzi, ex calciatore della Juventus, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com del figlio Gabriele, che gioca nella Next Gen. Di seguito un estratto le sue parole.

Gabriele è in bianconero da tanti anni, si è formato come uomo alla Juve. Ci può raccontare il passaggio in bianconero di Mulazzi dopo i primi anni nel Torino?

«È un percorso che nasce da lontano, in realtà dall’Under 13. Undici stagioni con la maglia del cuore cucita addosso, inseguita in un torneo di tanti anni fa. Il club lo vide in finale del torneo dove fu autore di una grande prestazione condita da un gol sapendo che l’anno successivo avrebbe indossato la maglia bianconera. La maglia per la quale fa il tifo da bambino».

Gabriele ha dimostrato di essere sia un terzino di spinta che uno più attento in fase difensiva anche visto il suo passato da attaccante e da esterno alto. Dove lo vede meglio lei in campo e in quale ruolo può rendere maggiormente?

«Sicuramente la fase di spinta è la sua qualità più importante ma in questi anni di Next Gen, sta maturando molto anche nella fase difensiva. La fascia è sicuramente il suo habitat, quindi non è importante se gioca più in alto o più in basso, ormai si è abituato a ricoprire entrambi i ruoli».

Una grande progressione e ottimi cross tra le sue qualità migliori: in cosa potrebbe ancora migliorare secondo lei nel ruolo che ricopre attualmente?

«Può migliorare in entrambe le fasi ma sono sicuro che conoscendo la sua attitudine al lavoro, non sarà un problema. È solo questione di allenamento e di tempo, ed è sicuramente nel posto giusto per poter farlo al meglio, in una società modello in questi ultimi anni».

