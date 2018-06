Il Paris Saint-Germain è alla ricerca di un laterale basso e starebbe seriamente pensando ad Alex Sandro della Juventus

Nel calcio di oggi trovare dei terzini di valore è diventata un’impresa non semplice, motivo per cui chi ce li ha se li tiene stretti o se li fa pagare a peso d’oro. Il discorso interessa Juventus, Alex Sandro e Paris Saint-Germain. Mentre nelle scorse sessioni di calciomercato il brasiliano ex Porto era stato accostato, insistentemente, al Chelsea di Conte, in questa sembra proprio essere entrato nell’orbita del ricchissimo club francese.

La fascia sinistra del PSG avrà, quindi, comunque a che fare con il Porto, visto che l’altro grande obiettivo per coprire lo slot di terzino è Alex Telles, vecchia conoscenza dell’Inter. Stando a Premium Sport, la Juventus non avrebbe posto il veto alla cessione di Alex Sandro, bensì avrebbe fissato il prezzo del suo cartellino tra i 50 ed i 60 milioni di euro. A breve, quindi, le parti potrebbero avere un nuovo contatto per intavolare la trattativa. Va letto anche in questo senso il doppio colpo che Marotta e Paratici hanno in mente: il portoghese Joao Cancelo e Matteo Darmian del Manchester United, con quest’ultimo abituato a correre lungo entrambe le fasce.