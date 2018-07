Alisson e Berardi: inizia il ‘secondo’ mercato della Roma

Chelsea e Liverpool pronte a lanciare l’assalto ad Alisson. La Roma intanto non molla Domenico Berardi: le ultimissime

La seconda parte di mercato della Roma ruota tutta attorno ad Alisson. Il portiere brasiliano classe ’92 ha disputato una grande stagione e ha attirato su di sé le attenzioni dei grandi club d’Europa. Il Real Madrid, uno dei club maggiormente interessati al portiere, sembra aver fatto altre scelte: i Blancos sono vicini all’accordo con Thibaut Courtois, portiere belga del Chelsea, legato da un solo anno di contratto con i Blues. Dopo il mancato rinnovo, il portiere andrà via e il Real sembra essere la destinazione più probabile.

I tifosi della Roma esultano ma, purtroppo per loro, è ancora troppo presto per esultare perché il Chelsea, senza portiere, darà la caccia proprio ad Alisson. I Blues di Maurizio Sarri sono pronti alla sfida con il Liverpool, altro club che ha mostrato un concreto interesse nei confronti del portiere brasiliano. Al momento i Reds sono vicini alla richiesta di Monchi, 70 milioni, ma il Chelsea potrebbe rilanciare. Poi sarà la volta delle cessioni in attacco, dell’acquisto del nuovo portiere (Areola del PSG è in pole) e del tentativo per Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo voluto da Di Francesco.