Alisson sbotta: chiuso il profilo Instagram per le troppe critiche

Nonostante sia uno dei portieri più forti al mondo, Alisson Becker ha dovuto assaggiare il gusto delle critiche

Dopo la sconfitta per 2-0 in casa della Stella Rossa, numerosi giocatori dei Reds sono stati presi di mira. Tra questi, Alisson Becker l’ex portiere giallorosso. L’attuale numero uno del Liverpool è stato infatti inondato di critiche sui suoi vari profili social (soprattutto Instagram) al punto da togliere la possibilità di commentare per evitare che ne arrivassero ancora delle altre. Poi, come non bastasse, ha sbagliato a digitare l’hashtag tipico del Liverpool (#YNWA, che sta per “You’ll Nevere Walk Alone), tanto da scatenare ulteriormente le ironie dei tifosi.