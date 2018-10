Allan, sfuma l’ipotesi Italia: Tite lo convoca con il Brasile

Il Ct del Brasile, Tite, ha convocato Allan per le amichevoli del Brasile contro Uruguay e Camerun: niente maglia azzurra per lui.

Il Ct del Brasile, Tite, ha inserito il nome del centrocampista del Napoli Allan fra i convocati per il doppio impegno amichevole contro Uruguay e Camerun. Sfuma dunque per lui, in possesso del doppio passaporto, la possibilità di giocare con la Nazionale italiana, anche se in teoria, trattandosi di impegni amichevoli, il giocatore potrebbe comunque decidere ancora di optare per un’altra Nazionale. Quest’ultima resta però un’ipotesi molto remota. La realtà è che la Seleçao si è mossa prima dell’Italia, che pure sembrava intenzionata a chiamare il giocatore partenopeo per i prossimi impegni, e l’ha bruciata sul tempo.

Oltre al centrocampista del Napoli, alla prima convocazione in assoluto, fra i convocati di Tite compaiono anche altri due ‘italiani’: si tratta del difensore dell’Inter João Miranda e dell’attaccante esterno della Juventus Douglas Costa. I verdeoro sfideranno il prossimo 16 novembre l’Uruguay all’Emirates Stadium di Londra, mentre quattro giorni più tardi se la vedranno con il Camerun, guidato in panchina dall’olandese Clarence Seedorf.

Questi i 23 convocati completi di Tite per le due amichevoli:

PORTIERI: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Gabriel Brazão (Cruzeiro);

DIFENSORI: Danilo (Manchester City), Fabinho (Liverpool), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), João Miranda (Inter), Marquinhos (PSG), Pablo (Bordeaux), Dedé (Cruzeiro);

CENTROCAMPISTI: Allan (Napoli), Arthur (Barcellona), Casemiro (Real Madrid), Paulinho e Coutinho (Barcellona), Walace (Hannover);

ATTACCANTI: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Willian (Chelsea).

