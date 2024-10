Allegri torna a sorridere: vince ancora a Capannelle! Domenica da ricordare per l’ex bianconero

Massimiliano Allegri torna a sorridere: vince ancora a Capannelle! Una domenica da ricordare per l’ex allenatore della Juventus

In attesa di trovare un’altra panchina, dopo l’addio burrascoso alla Juventus, il tecnico Massimiliano Allegri torna a sorridere grazie all’ippica, altra sua grande passione.

La scuderia Alma, di proprietà dell’ex allenatore bianconero, ha ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto all’ippodromo romano di Capannelle. Il suo cavallo, Mr. Darcy, ha vinto il Premio Ribot. Un successo accompagnato da altre performance di grandissimo livello che hanno visto protagonista assoluta la sua scuderia Alma Racing. In terra capitolina, infatti, si registrano anche il terzo posto del cavallo My Eternal Love, mentre per quanto riguarda il Premio Lydia Tesio, si segnala il prestigioso secondo posto ottenuto da Sun Never Sets. Una domenica da ricordare per l’ex bianconero.