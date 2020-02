Allegri sulle finali di Champions: «Non esiste una maledizione. Arrivarci è già un traguardo»

Massimiliano Allegri ha parlato della maledizione Champions ai microfoni di France Press. Le parole dell’ex tecnico della Juve

Ai microfoni di France Press, Massimiliano Allegri ha parlato della maledizione Champions, dopo che ne ha perse due (con Barcellona e Real Madrid) quando sedeva sulla panchina della Juve.

«Al Milan e alla Juventus l’obiettivo principale è passare i gironi e giocarsi la Champions. Non c’è una maledizione. Raggiungere le finali è raggiungere un grande evento. Giochi il Superbowl, è il grande evento, poi vinci o perdi. Giochi con le più forti. Per due anni abbiamo affrontato Real e Barcellona, erano le più forti. La prima potevamo vincerla con più possibilità, la seconda era più difficile ma non c’è nessuna maledizione Champions»