Juve, ecco il discorso di Allegri alla squadra dopo il ko con il Napoli

La Juventus si è ritrovata ieri a Vinovo per iniziare la preparazione in vista del match in casa dell’Inter. Allegri ha parlato alla squadra prima dell’inizio della seduta

Martedì di lavoro per la Juventus che ieri si è ritrovata a Vinovo per preparare la prossima sfida di campionato contro l’Inter. I bianconeri sono attesi da un confronto difficile e sperano di mantenere a distanza il Napoli. Il ko con gli azzurri e il pareggio di Crotone sono costati ben 5 punti alla Juventus che ora ha un solo punto di margine dalla formazione di Sarri. Non c’è più tempo per scherzare e a 4 giornate dalla fine c’è bisogno di positività. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, lo sa bene e lo ha ribadito alla squadra.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ieri il tecnico ha tenuto a rapporto la squadra per un breve lasso di tempo. Max ha chiesto alla squadra solo di guardare avanti e di ricominciare avanti. Nessuna ramanzina dopo il ko con il Napoli. All’allenamento era presente anche Beppe Marotta che però non ha tenuto a rapporto la squadra, solo normali chiacchierate con il mister. Anche Allegri ha scelto di guardare avanti. Poche frasi in cerchio, con il gruppo tutto in silenzio, per ribadire che non è questo il momento di mollare: mancano 4 giornate alla fine e la Juve ha bisogno di compattarsi.