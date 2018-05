Allegri il trasformista: ha cambiato più di 200 formazioni in 4 anni!

L’allenatore della Juventus, in conferenza stampa, ha snocciolato i numeri della sua gestione. Ecco lo straordinario numero di formazioni cambiate da Allegri in 4 anni

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha voluto mettere i puntini sulle i in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato alla vigilia dell’incontro interno con l’Hellas Verona, l’ultima di Buffon in maglia bianconera, e ha voluto sottolineare i suoi numeri e anche alcune statistiche interessanti che testimoniano lo stile adottato dall’allenatore nella gestione del suo gruppo. L’allenatore ha sfruttato tantissimo la profondità della rosa bianconera e ha sfruttato al massimo i suoi uomini, coinvolgendo tantissimi calciatori.

«In 4 anni abbiamo cambiato tutte le formazioni del mondo. I ragazzi sono stati bravi perché hanno sistemato il casino che ho fatto io. Il primo anno su 57 partite sono state cambiate 55 formazioni, con una media di 3-4 giocatori a partita. Durante il secondo anno abbiamo giocato 52 partite e sono state cambiate 50 formazioni. Il terzo anno abbiamo giocato 57 partite e abbiamo cambiato 53 formazioni. Quest’anno abbiamo giocato 53 partite e abbiamo cambiato 51 volte la formazione, con la media di 3-4 giocatori» ha detto Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha cambiato la bellezza di 206 formazioni titolari in 219 partite ufficiali in 4 anni. Tanto, tantissimo utilizzo del turnover per l’allenatore bianconero. Questo è stato uno dei segreti della sua Juve.