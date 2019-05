Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla vigilia del derby con il Torino. Ecco le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Torino. Ecco le sue parole: «Pensavate non venissi eh? O lo speravate? Allora me ne vado, tanto formazione non ce n’è. Infortunati? Rugani non c’è, aveva una infiammazione sabato. E’ rientrato Caceres e Barzagli sta meglio e lo lascio a riposo poi vediamo nei prossimi giorni. Difesa a 3? Giocano Bonucci e Chiellini, niente difesa a 3. Futuro? Ci incontreremo come ogni anno con il presidente. Abbiamo un mese d’anticipo rispetto alle altre e questo è un vantaggio. Ci vediamo spesso, ma non c’è nessun problema. Le voci? I giornalisti giustamente scrivono quello che vedono e sentono, succede sempre così, ma è da 5 anni che sono qui».

Prosegue Allegri: «Richieste? Io esporrò la mia idea, come è sempre stato, e le cose andranno per il verso giusto. La Juventus dovrà essere competitiva per la vittoria del campionato, della Coppa Italia, della Supercoppa e della Champions. Come tutti gli anni. Stimoli? Ho deciso di continuare, vuol dire che ho stimoli anche per il sesto anno. e a livello tecnico sono convinto, e non statemi a chiedere, riparto, altrimenti no. Pinsoglio? Sicuramente giocherà una partita perché se lo merita. Kean titolare? Vediamo, o ci giochiamo tutto all’inizio e vediamo cosa succede o mi porto un cambio in panca. E’ un derby importante, una bella sfida, il Toro in 17 partite ha perso solo una volta, speriamo sia la seconda. Mazzarri sta facendo un lavoro straordinario e noi dovremo fare una bella partita come contro l’Inter nel secondo tempo. Ramsey? E’ un ottimo acquisto per la Juve, ha corsa e inserimento. Messi e Ronaldo? Per Cristiano è un bello stimolo. Abbiamo il derby e Messi l’ha raggiunto nei 600 gol, quindi vorrà andare avanti e poi vuole vincere la classifica marcatori».