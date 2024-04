Allegri pre Lazio Juve: «Ecco quali sono i nostri obiettivi»

Ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri prima della sfida tra la sua Juventus e la Lazio per quanto concerne la Coppa Italia

CHE LAZIO SARA’ DOMANI «Sarà un Lazio che farà una partita con grande aggressività perché deve recuperare due gol. Sta cambiando rispetto a quella di Sarri, è più aggressiva. Domani partita molto difficile e da dentro o fuori, servirà una grande prestazione».

CHIESA TITOLARE? « Federico ha sempre fatto partite importanti, dentro le azioni importanti e anche venerdì a Cagliari ha fatto un assist importante per Vlahovic. E’ un giocatore importante e lo sono tutti per noi. Oggi valuterò, ma domani serviranno anche i cambi. Sarà lunga domani e ci sarà da battagliare».

COPPA ITALIA HA PESO DIVERSO? «Siamo partiti quest’anno con due obiettivi: arrivare nelle prime 4 posizione e ora siamo 3°, anche se è ancora lunga e abbiamo tanti scontri diretti, e poi centrare la Coppa Italia. Domani capiremo se saremo stati bravi ad arrivare in finale o no e poi ci sarà il campionato dove serviranno ancora punti per raggiungere l’obiettivo».

DOMANI DECISIVA PER MOLTI ANCHE PER IL FUTURO? «Quando si gioca, si gioca per il massimo dei risultati. Se li fai sei bravo, altrimenti no. Questa è la legge del calcio e della vita. Oggi, non si pensa al futuro però, ma agli obiettivi che abbiamo e per cui abbiamo lavorato per 7-8 mesi per arrivare ora dove si decidono i campionati e le coppe. Ora è il momento più importante e più difficile perchè non abbiamo ancora raggiunto un posto in Champions e nemmeno la finale di Coppa Italia».

PAROLE CAGLIARI «Domani sarà una partita completamente diversa da Cagliari, la mettiamo da una parte e abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato. Domani è diversa, è da dentro o fuori. Dobbiamo essere bravi e lucidi, servirà grande personalità soprattutto quando avremo la palla».

CERTEZZE DOMANI «La certezza è che la squadra sarà motivata e servirà grande sforzo per raggiungere l’obiettivo. Non dobbiamo pensare che tutto è già finito e che domani sarà facile. Domani sarà una partita lunghissima, ci sarà da battagliare, vincere i contrasti e giocare bene tecnicamente, c’è da lavorare di squadra per tutti i 95 o i 120 minuti. Sia chi scenderà in campo e sia chi sarà in panchina».

PAURA DI CHIUDERE A ZERO TITOLI? «Non bisogna avere paura, il calcio ti dà sempre un’opportunità. Serve grande entusiasmo e determinazione. Domani abbiamo la possibilità di giocare contro la Lazio e noi avremo il desiderio di raggiungere la finale. Dobbiamo fare il massimo, poi se sono più bravi gli altri si applaudono».