Allegri, nuove sirene saudite per il tecnico ex Juve? Quel club ci vuole provare a giugno

Massimiliano Allegri torna di moda in Arabia Saudita? Una squadra punta al tecnico ex Juve dopo l’addio in bianconero

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Massimiliano Allegri torna di nuovo di moda come nome in Arabia Saudita. L’Al-Ahli lo vuole per giugno. In attesa della fine della stagione, il club saudita starebbe prendendo il tecnico ex Udinese Cioffi in attesa però di piazzare il grande colpo.

Perchè il grande obiettivo per giugno è l’ex allenatore della Juventus, ancora senza una panchina dopo l’ultima esperienza in bianconero. Rispuntano dunque le sirene arabe per Allegri.