Allegri TORNA in panchina? Il Benfica ha preso una DECISIONE: la scelta sull’ex Juve e Milan è QUESTA - Calcio News 24

Max Allegri TORNA in panchina? Il Benfica ha preso una DECISIONE: la scelta sull’ex Juventus e Milan è QUESTA

Avvio in salita per il Benfica, che ha deciso di cambiare completamente rotta esonerando il tecnico Roger Schmidt. La dirigenza, delusa da questo inizio di stagione, aveva sondato anche la pista che portava all’ex allenatore di Juventus e Milan Massimiliano Allegri, ma alla fine la scelta è ricaduta su un volto già conosciuto: Bruno Lage.

L’ex allenatore del Botafogo, con un passato non troppo lontano proprio al Da Luz, è pronto a tornare in quella panchina per risollevare le sorti delle Aquile, che hanno raccolto solo 7 punti in 4 partite.