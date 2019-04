Massimiliano Allegri criticato sui social dopo l’eliminazione della Juventus in Champions. Impazza l’hashtag #Allegriout

Non c’è un solo colpevole dopo una cocente eliminazione ma i tifosi della Juventus hanno scelto il loro colpevole: per loro, per la maggior parte di loro, è Massimiliano Allegri il principale artefice dell’eliminazione della formazione bianconera dalla Champions, avvenuta per mano dell’Ajax. Max, che ha salvato una barca lasciata alla deriva da Antonio Conte, intraprendendo un nuovo corso ancora più vincente e che festeggerà presto il quinto Scudetto consecutivo, l’ottavo della serie, non ha convinto. Su Twitter impazza l’hashtag “#Allegriout“.

Un vero e proprio inno all’esonero immediato del tecnico bianconero nonostante le parole del presidente Agnelli e dello stesso allenatore, che ha scelto di proseguire la sua avventura. Si passa da un provocatorio «Se hai un minimo di dignità, dimettiti» ad un più volgare “levati dal *****“. Tante le critiche mosse all’allenatore ma qualcuno punta il dito anche contro i calciatore: «#Allegriout ma anche giocatori che quando il gioco si fa duro…Cancelo bravo ma non top player da Juve. Bernardeschi rimandato. Bene con l’Atletico ma non si è riconfermato (il difficile è restare al vertice, non arrivarci). Dybala non pervenuto (ha 25 anni, quando matura?)». Ecco alcuni tweet dei tifosi bianconeri:

Purtroppo e successo quello che temevo,dobbiamo sopportare questo incompetente ancora x molto. #Allegriout — vincenzo (@vince3565) April 17, 2019

#Allegriout ma anche giocatori che quando il gioco si fa duro … Cancelo bravo ma non top player da Juve. Bernardeschi rimandato. Bene con l’Atletico ma non si è riconfermato (il difficile è restare al vertice, non arrivarci) Dybala: non pervenuto (ha 25 anni, quando natura ?) — Marsilio Antonio (@MarsilioAntonio) April 17, 2019

#allegriout non e capace di aumentare il livello della squadra ne anche a trascinarla di pui la sua epoca nella juve e finita — Krys Wassim (@krys_wassim) April 17, 2019

Mi viene il dubbio dopo questa ennesima conferma di #allegri ….che sia lui a dare 8 milioni ad Agnelli e non il contrario….#juveajax#allegri#allegriout — gigi il pole (@gigipoletti) April 17, 2019