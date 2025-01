Allenamento Atalanta, le novità da Zingonia in vista della gara contro l'Udinese. Le ultime sugli infortuni - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, le ultime novità a Zingonia per quanto riguarda gli infortuni. Cosa filtra in vista della gara contro l’Udinese?

Atalanta subito a lavoro con l’allenamento mattutino di oggi. Ecco le novità tra infortuni, sessioni a Zingonia e la preparazione per la gara contro l’Udinese.

LA SITUAZIONE – Nella giornata odierna i nerazzurri hanno svolto un allenamento mattutino al Centro Bortolotti. Sabato 11 gennaio 2025 la squadra affronterà l’Udinese per la 20ª giornata della Serie A Enilive 2024-2025. Terapie per Retegui e Cuadrado, allenamento individuale per Scamacca. Domani, mercoledì 8 gennaio, mister Gasperini dirigerà una seduta mattutina di allenamento sempre a Zingonia e a porte chiuse.