Allenamento Cagliari, rossoblù subito in campo dopo la sconfitta contro la Fiorentina! Il report a pochi giorni dall’Atalanta

Il Cagliari di Nicola è tornato subito in campo dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Nella giornata odierna Pavoletti e compagni hanno lavorato presso il CRAI Sport Center di Assemini verso la partita contro l’Atalanta di Gasperini. I rossoblù affronteranno i bergamaschi all’Unipol Domus per la 16a giornata di Serie A 2024-2025. Il report:

REPORT – “Subito in campo per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato: i rossoblù di mister Nicola si sono ritrovati al CRAI Sport Center per una seduta di allenamento in vista della gara di sabato 14 contro l’Atalanta all’Unipol Domus.

Per i calciatori maggiormente impiegati ieri in gara, lo staff ha programmato una sessione di defaticante in palestra. Per gli altri, dopo degli esercizi tecnici di attivazione, partitella a ranghi misti con la Primavera. Lavori individuali per Gianluca Lapadula. Domani, martedì 10, squadra di nuovo in campo al pomeriggio”.