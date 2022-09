Allenamento Lazio, Sarri recupera due titolari: gli aggiornamenti

Allenamento Lazio, Sarri ritrova due titolari. Le ultime da casa biancoceleste sulla situazione della squadra

Doppia seduta giornaliera in quel di Formello per la Lazio di mister Sarri.

Il tecnico inizia la seduta chiamando al suo servizio i giovani della Primavera per rimpinguare il gruppo orfano dei Nazionali. Ecco che si presentano quindi Rossi, Bedini, Floriani Mussolini e Jurczak. Di nuovo in gruppo anche Patric, uscito un po’ acciaccato dal campo di Cremona, e Casale.

Ancora out Lazzari che mette in dubbio la sua presenza per lo Spezia e da capire lo stato di Immobile, che non prenderà parte alla gara di stasera tra Italia e Inghilterra.