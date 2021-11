Allenamento Napoli: quattro azzurri rientrati dalle nazionali

Il Napoli ha diramato il report dell’allenamento odierno: quattro calciatori sono tornati dalle rispettive nazionali

Il Napoli ha diramato il report dell’allenamento odierno: quattro calciatori sono tornati dalle rispettive nazionali. Il comunicato ufficiale della società partenopea.

COMUNICATO UFFICIALE – «Seduta mattutina per all’SSC Napoli Konami Training Center. in vista della sfida contro l’Inter. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e seduta tattica. Successivamente lavoro di forza e partita a campo ridotto. Meret, Di Lorenzo, Insigne e Zielinski, al rientro dagli impegni con le Nazionali, hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Lavoro personalizzato in campo per Malcuit».