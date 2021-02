Allenatore Cagliari: Semplici atteso per la firma in mattinata

Il nuovo tecnico Semplici insieme al ds Capozucca sono a Cagliari: nella mattinata di oggi firma sui contratti e stasera primo allenamento

Comincia l’era Semplici al Cagliari: fatta per l’arrivo del tecnico ex Spal.

Come riportato dai quotidiani in edicola, infatti, sia Semplici che Stefano Capozzucca, che torna a Cagliari con ruolo di direttore sportivo (mentre Carta passa all’area tecnica per curare i rapporti tra club e giocatori) sono in Sardegna e entro questa mattina dovrebbero mettere nero su bianco il loro arrivo in rossoblù.

