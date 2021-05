Allenatore Cagliari, tutti i nomi per il dopo Semplici

In caso di separazione con Leonardo Semplici, il Cagliari dovrà andare alla ricerca di un nuovo allenatore: ecco tutta la lista di nomi

Il Cagliari pensa alla prossima stagione e studia le possibilità in caso dovesse avvenire la separazione con Leonardo Semplici – prossimo a un nuovo incontro con il presidente Giulini in programma martedì – contattato dalla Sampdoria dopo l’addio di Claudio Ranieri.

Il Cagliari sta sondando il terreno, stando a quanto raccolto dalla redazione di Cagliarinews24, per un clamoroso ritorno di Davide Ballardini, che è più di una semplice idea di mercato. Sullo sfondo anche una possibilità per Luigi Di Biagio che ha ottimi rapporti con il patron rossoblù. Stando a quanto riporta SkySport un nome potrebbe essere anche Ivan Juric che lascerà il Verona: il tecnico però è in trattative avanzate anche con il Torino e la possibilità di arrivare a Cagliari pare essere più complicata. Per ora nessuna conferma sul probabile ritorno di Claudio Ranieri a Cagliari, nonostante l’allenatore sia molto stimato dal presidente Giulini e abbia lasciato un ottimo ricordo alla piazza rossoblù.