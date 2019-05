Allenatore Chievo, Di Carlo è in bilico: due alternative per i clivensi

Allenatore Chievo, il futuro di mister Di Carlo è in bilico: la dirigenza clivense valuta due soluzioni alternative

Il futuro della panchina del Chievo, al momento, è ancora avvolto nella nebbia. La stagione d’altronde deve ancora finire, anche se l’amara sentenza della retrocessione clivense è già arrivata da tempo, così Campedelli non ha ancora sciolto le riserve sulla guida tecnica che ripartirà dalla Serie B.

La prima soluzione resta comunque Di Carlo, con cui la dirigenza avrà un colloquio a breve: la giornata giusta dovrebbe risultare quella di giovedì. In caso di fumata nera, in ogni caso, sono già pronte due strade alternative: si tratta di Michele Marcolini, reduce da una buona stagione con l’Albinoleffe, e di Vincenzo Italiano, nell’ultimo campionato in forza al Trapani.