Allenatore Manchester United: spunta anche Rudi Garcia

Spunta un nome nuovo come allenatore del Manchester United: è l’ex Roma Rudi Garcia, c’è anche lui in lizza per sostituire Solskjaer

In questi ultimi giorni si sta parlando tanto del nuovo allenatore del Manchester United dopo l’esonero di Solskjaer. Si è parlato di tanti nomi che potrebbero sostituire il norvegese sulla panchina dei Red Devils, tra questi potrebbe esserci anche una vecchia conoscenza del campionato italiano.

Secondo quanto ripreso dal The National News, ci sarebbe anche Rudi Garcia in lizza per la panchina della squadra inglese, ora allenata da Carrick. L’ex Roma potrebbe valutare l’offerta come tecnico ad interim.