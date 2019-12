Allenatore Napoli, i tre nomi di De Laurentiis per il dopo-Ancelotti

Allenatore Napoli, i tre nomi nella testa del presidente De Laurentiis per il dopo-Ancelotti: sondaggi e prospettive

I rapporti tra il Napoli e Carlo Ancelotti sembrano ormai definitivamente compromessi. A maggior ragione dopo la sanguinosa sconfitta del San Paolo contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato, risultato che ha incrinato ancora di più il rapporto tra il tecnico e l’ambiente.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, allora, il presidente De Laurentiis avrebbe già cominciato la ricerca di un sostituto. Il patron azzurro, infatti, avrebbe già avuto un contatto telefonico con Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti e Rino Gattuso. Il primo in particolare, però, non si sarebbe detto disponibile a sedere sulla panchina dei partenopei a stagione in corso.