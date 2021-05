Allenatore Sampdoria, Dionisi e Zanetti nei piani di Ferrero

Allenatore Sampdoria, nuova settimana di casting per il presidente Ferrero e i dirigenti blucerchiati. Il numero uno doriano vuole incontrare Zanetti e Dionisi

Inizia una nuova settimana di riflessioni e casting per la Sampdoria. La caccia all’allenatore che siederà in panchina per la stagione 2020/21 è ancora aperta.

A quanto riporta Il Secolo XIX, Massimo Ferrero starebbe spingendo per incontrare i tecnici emergenti in Serie A. Paolo Zanetti e Alessio Dionisi, che devono ancora chiarire il loro futuro con Venezia ed Empoli, stuzzicano la fantasia del numero uno doriano. Il problema, per entrambi, è che i presidenti Corsi e Niederauer hanno intenzione di tenerseli e potrebbero chiedere un indennizzo per consentire la rescissione anticipata del contratto.