Allenatori Serie B: ecco chi rischia l’esonero, il punto

Calde anche le panchina di Serie B, vicinissimo l’esonero per Rastelli ma ballano anche a Trapani, La Spezia e Livorno

Ballano le panchine, non solo in Serie A ma anche in Serie B. Come riporta l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport infatti c’è fermento e in queste due settimane di pausa saranno molte le società a fare le loro valutazioni.

Il primo nome che dovrebbe saltare è quello di Rastelli sulla panchina della Cremonese. Fatale la sconfitta contro il Cittadella subita nell’ultimo turno di campionato. Il patron Arvedi starebbe sondando il terreno per alcuni nomi: Marco Baroni (favorito), ma anche Iachini, e il sogno Prandelli. Oltre alla Cremonese anche per altre squadre il periodo non è d’oro: Vincenzo Italiano a La Spezia, Franesco Baldini a Trapani, Roberto Breda a Livorno.