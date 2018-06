Se la Nazionale non sarà impegnata in Russia, la squadra dei telecronisti dei Mondiali è già pronta per raccontarci quanto accadrà in questo mese

Ogni Nazionale ha presentato la sua lista dei convocati per Russia 2018, lo stesso destino è toccato anche a Mediaset, con la scelta dei telecronisti dei Mondiali. La squadra si presenta ricca e variegata, composta da telecronisti, ma anche talent, inviati e coordinatori. Un team messo a punto per raccontarci tutto quello che accadrà sui prati verdi della Russia da oggi, 14 giugno, fino al 15 luglio, giorno della finalissima.

Ben otto i telecronisti al lavoro: Sandro Piccinini, Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Fabrizio Ferrero, Giampaolo Gherarducci, Federico Mastria, Alessandro Iori e Ricky Buscaglia. Tra i talent, invece, spiccano i nomi di Antonio Di Gennaro, Aldo Serena, Roberto Cravero e Nando Orsi. Completano il roster la squadra degli inviati, con a capo Alessio Conti, e i due coordinatori Enrico De Santis e Beatrice Ghezzi. Oltre alle partite, poi Mediaset regalerà agli appassionati tanti approfondimenti. Da non perdere Balalaika, programma di punta condotto da Ilary Blasi e Belen Rodriguez. La trasmissione andrà in onda al termine dei match in prima serata. Non c’è che dire: la Nazionale Mediaset è pronta a fare il proprio esordio con i suoi telecronisti.