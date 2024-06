Amichevole Atalanta, spunta la PRIMA TAPPA estiva a fine luglio: si vola in Olanda contro l’AZ

Prima amichevole estiva per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. A LUGLIO i nerazzurri faranno visita all’AZ in Olanda

Arriva la prima amichevole europea dell’Atalanta: i nerazzurri di Gian Piero Gasperini faranno visita all’AZ. Ecco il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO

La nuova campagna europea dell’Atalanta, edizione 2024/25, inizierà già a fine luglio prossimo, segnatamente sabato 27, quando i nerazzurri si misureranno in amichevole all’AFAS Stadion di Alkmaar (calcio d’inizio alle ore 15) contro l’omonima formazione olandese dell’AZ, che nello scorso campionato di appartenenza (Eredivisie) si è classificata al quarto posto alle spalle dei campioni del PSV Eindhoven, del Feyenoord e del Twente, conquistando così l’accesso alla prossima edizione della UEFA Europa League.

La partita in Olanda rappresenterà per l’Atalanta un significativo banco di prova non solo nell’ottica della preparazione estiva, ma anche – se non soprattutto – in vista della finale della Supercoppa Europea, che i nerazzurri – detentori della Europa League – disputeranno il 14 agosto prossimo, a Varsavia, contro il Real Madrid, vincitore per la 15esima volta nella sua storia della Champions League, precedentemente denominata Coppa Campioni.

L’amichevole AZ Alkmaar – Atalanta sarà a ingresso libero e gratuito per tutti gli spettatori, visto e considerato che nell’occasione il Club olandese ha organizzato l’ormai tradizionale “Open Day”, appuntamento estivo dedicato ai propri tifosi.

Atalanta e AZ Alkmaar si sono già affrontate in un test a carattere amichevole, e più precisamente il 29 dicembre 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo. Nell’occasione la partita si concluse con la vittoria degli olandesi per 1-0.