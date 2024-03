Tantissimi risultati a sorpresa nella serata delle amichevoli delle nazionali: la Francia vince col Cile, poker Croazia

La Germania supera di misura l’Olanda con il risultato di 2 a 1: decisivo l’attaccante Fullkrug del Dortmund. La Croazia stende l’Egitto grazie anche a uno straordinario Modric, non segna ma regala magie in mezzo al campo con due assist. In gol il trequartista del Torino Vlasic. Vittoria sofferta anche per la Francia contro il Cile: 3-2 con la rete decisiva firmata da Giroud. Alcuni dei risultati della serata:

Germania-Olanda 2-1

Francia-Cile 3-2

Egitto-Croazia 2-4

Slovenia-Portogallo 2-0

Austria-Turchia 6-1

Inghilterra-Belgio 2-2

Romania-Colombia 2-3