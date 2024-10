Amorim al Manchester City? Il diretto interessato: «Non è che se ci va Viana...»

Le parole di Amorim, tecnico dello Sporting FC, sulle voci che lo vogliono come successore di Guardiola al Manchester City

Continuano ad aumentare le voci di un possibile addio di Guardiola al Manchester City (anche ospite di Fazio ha detto di non aver ancora deciso cosa fare la prossima stagione) e di conseguenza anche il futuro della panchina dei citizens, con Amorim grande indiziato come successore, specie in vista dell’arrivo di Hugo Viana come nuovo direttore sportivo del club dalla prossima estate. Il diretto interessato ha voluto però cercare di smarcarsi da questi rumor: di seguito le sue parole, riportate da Fabrizio Romano.

«Io e Hugo Viana abbiamo strade diverse. Il suo passaggio al Manchester City non significa che ci andrò anche io. Abbiamo un ottimo rapporto, ma non dobbiamo stare insieme per sempre».