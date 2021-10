Amoruso alla Juventus: «Mi volevano anche Milan e Inter»

L’ex attaccante della Juventus, Nicola Amoruso, ha svelato il motivo per cui scelse di vestire la maglia bianconera e non solo

Nicola Amoruso, in un’intervista al sito di Gianluca Di Marzio, ha svelato alcuni retroscena sulla scelta di trasferirsi alla Juventus. Le sue dichiarazioni.

«Quell’anno è stato bellissimo: mi avevano chiamato in tre. Non solo la Juve, ma anche il Milan di Galliani e l’Inter di Mazzola. Sono cresciuto in una famiglia juventina… ha scelto il cuore. La Juventus aveva appena vinto la Champions, con giocatori come Zidane e Del Piero. E nello spogliatoio c’era un’alchimia incredibile, che dura ancora oggi, e che ci ha permesso di vincere due scudetti».