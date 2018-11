Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti riproporrà molto probabilmente la stessa formazione del Parc des Princes, con Mertens accanto a Insigne

Dopo 14 formazioni diverse in 14 gare giocate, Carlo Ancelotti è pronto a riproporre gli stessi 11 della partita d’andata per la gara di domani contro il PSG. La conferenza stampa delle 14 saprà fornire qualche indicazioni in più, ma il tecnico di Reggiolo sembra orientato a confermare i calciatori che hanno quasi battuto i francesi al Parc des Princes. Con Ospina certo del posto da titolare, ci sarà ancora Maksimovic sulla fascia destra, come contro il Liverpool. A sinistra Mario Rui, a completare la diga centrale i titolarissimi Koulibaly e Albiol. A centrocampo Fabian Ruiz dovrebbe avere la meglio su Zielinski, con Callejon sull’altra fascia e al centro Allan e capitan Hamsik. In attacco i dubbi dovrebbero essere pari a zero: dopo la splendida tripletta contro l’Empoli, sarà Dries Mertens a fare compagnia al capocannoniere azzurro Lorenzo Insigne.