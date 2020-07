Ancelotti: “Ho pianto per il ritiro di Baines” – VIDEO

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, è intervenuto per commentare il ritiro di Baines. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico del Napoli

«Ho parlato con lui, ha deciso di smettere. Ho pianto quando ho saputo la sua scelta. Lui è stato molto importante in questi sei mesi non solo dal punto di vista professionale. È un ottimo terzino, in forma, ma dobbiamo rispettare la sua decisione».