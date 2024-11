Ancelotti su Mbappé: «Sta attraversando un momento difficile. Può risolverlo soltanto così»

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di Mbappé dopo le ultime polemiche

In conferenza stampa l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha voluto parlare così delle ultime polemiche su Mbappé. Le parole dell’ex Milan.

LE PAROLE – «Si sta allenando bene, sta attraversando un momento difficile… come ognuno di noi. E come tutti, devi pensare che questa è un’opportunità, che se sei intelligente puoi uscirne velocemente, mettendo più concentrazione e attitudine. Ecco come dovrebbero essere affrontati i problemi. Il problema di cui soffre è un problema di tutti e non riesce a tirare fuori la sua versione migliore. Ma deve vivere questo momento come un’opportunità per essere migliore in futuro. Sono convinto che ce la farà e come lui anche Vinicius, Rodrygo, Bellingham… e io. È un momento difficile per tutti, è evidente. Ma non è raro che accada qualcosa del genere, è normale in uno sport dove si contempla anche la sconfitta. Ci siamo disabituati. È una decisione di Deschamps e non ho il diritto di giudicarla. Non mi permetto; Mbappé sta bene, è motivato anche se è giù di morale come tutti».